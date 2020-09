Tunjukkan Bekas Suntikan Vaksin Corona, Ridwan Kamil Ungkap Langkah Uji Klinis Selanjutnya

View this post on Instagram

TES VAKSIN KE-2 Siang hari ini, sebagai relawan , saya menjalani tes vaksin yang ke-2 di pusat pengetesan di Puskesmas Garuda Bandung. Setelah ini, saya akan diambil sampel darah selama 2 kali untuk dilihat apakah tubuh saya bereaksi baik dengan menghasilkan antibodi yang berlimpah untuk melawan covid-19. Doa saya semoga Allah kabulkan ikhtiar mencari solusi ilmiah ini. Semoga berhasil, sehingga pandemi yang melelahkan ini bisa kita akhiri. Aamiin Ya Allah. Setelah vaksin, saatnya beli odading mang Oleh.

