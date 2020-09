Viral Video Detik-detik Aksi Penodongan Pegawai SPBU di Kota Bandung, Pelaku Ternyata Tak Sendiri

View this post on Instagram

K0NTEN DEWASA!! . . Detik-detik perampokan yang dilakukan oleh seorang bangsat dilaporkan oleh kang @guruhalvaropurnawarman melalui DM instagram @sekitarbandungcom terjadi di SPBU Jl. Ibrahim Adjie depan Taman Kiaraarthapark kec. Kiaracondong kota Bandung pada Sabtu (5/9/2020) dini hari . . Tampak pelaku beraksi seorang diri dan kabur setelah warga/pegawai SPBU lain mendekatinya. Akibat kejadian ini korban harus kehilangan sejumlah uang setoran SPBU. Tetap berhati-hati bagi warganet yang beraktivitas malam hari. Semoga pahlawan kebajikan segera beraksi menumpas mereka