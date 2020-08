Kecelakaan di Tol Cipali, Tabrakan Beruntun Bus dan Truk Tewaskan 4 Penumpang, 10 Orang Luka-luka

PIKIRAN RAKYAT - Kecelakaan beruntun terjadi di ruas Tol Cikampek-Palimanan, tepatnya di kilometer 150-300 jalur A, arah Cikampek menuju palimanan.

Akibat kecelakaan di Tol Cipali tersebut , sebanyak 4 orang dinyatakan meninggal dunia, 3 orang luka berat, dan 7 orang luka ringan, Minggu, 23 Agustus 2020.

Korban meninggal diantaranya pengemudi kendaraan Mitsubishi Bus Widia No Pol Z 7519 AA , Juli (63) warga Desa Bantarwaru, RT 001/001, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka.

Sumiati (64) warga Blok Jumat RT 018/009, Desa Bantarwaru, dua penumpanmg lainnya juga warga Ligung yang belum diketahui identitasnya. Kesemuanya adalah penumpang Bus Widia.

Korban luka berat yang juga penumpang bus adalah Darsim (58) warga Desa Loji, Kecamatan Ligung, Komariyan (53), warga Blok Karyamukti, RT 002/ 005 Desa dan Kecamatan Ligung, serta Nendi (47) Blok Cikempar, RT 003 / 005, Desa dan Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Kini para korban di bawa ke RS Mitra Plumbon, Cirebon.

Menurut keterangan Kapolres Majalengka Ajun Komisaris Besar Polisi Bismo Teguh Prakoso disertai kasat Lantas Ajun Komisaris Lucki Martono, musibah kecelakaan beruntun yang menimpa tiga kendaraan masing-masing kendaraan Mitsubishi Bus Widia No Pol Z 7519 AA, Isuzu Elf No Pol B 7169 YH serta Hino Truck Fuso No Pol H 1577 PV yterjadi sekitar pukul 14.15 WIM di KM 150-300 yang masuk wilayah Kertajati tepatnya Desa Palasah.

Kecelakaan terjadi ketika Kendaraan Mitsubishi Bus Widia No.Pol Z 7519 AA yang dikemudikan oleh Juli yang ditumoangi 15 orang penumpang melaju dari arah Cikopo menuju Palimanan di tempat kejadian menabrak bagian belakang samping kanan kendaraan Hino Truck Fuso No Pol H 1577 PV yang sedang Parkir di bahu jalan sebelah kiri, menghadap ke arah Palimanan yang sebelumnya di kemudikan oleh Suprapto, kemudian kendaraan Bus Widia kendali dan terguling.

Selanjutnya kendaraan bus tertabrak Kendaraan Isuzu Elf No PolB 7169 YH yang dikemudikan Rizki Anggun Setyo Prabowo yang juga melaju dari araha Cikopo menuju Palimanan atau arah yang sama dengan dua kendaraan yang lebih dulu tabrakan.