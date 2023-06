Harga Bahan Pokok di Cimahi Naik Jelang Idul Adha, Cabai Tembus Rp100.000 per Kg

PIKIRAN RAKYAT - Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Pemkot Cimahi bersama Polres Cimahi, TNI, dan Kejari Cimahi di pasar tradisional Kota Cimahi menemukan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat naik jelang Idul Adha 2023. Kenaikan harga dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari kelangkaan pasokan hingga meningkatnya permintaan masyarakat.

Pemantauan dilakukan di Pasar Atas Baru Kota Cimahi pada Selasa, 27 Juni 2023. Harga yang mengalami kenaikan di antaranya cabai tanjung merah yang normalnya Rp40.000 per kilogram, naik menjadi Rp85.000 per kilogram hingga Rp100.000 per kilogram.

Kemudian cabai merah keriting naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram, kentang juga naik dari Rp16.000 menjadi Rp20.000 per kilogram.

Sementara itu, harga daging ayam mencapai Rp40.000-42.000 per kilogram, serta telur ayam seharga Rp32.000 per kilogram.

Pedagang sayuran, Neneng (49), mengakui terdapat kenaikan harga pangan jelang Idul Adha. "Jelang Idul Adha ini memang ada kenaikan, paling tinggi itu cabe tanjung merah sampai Rp100.000 per kilogram," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa melonjaknya harga cabai dipengaruhi permintaan yang naik menjelang Idul Adha 2023. Faktor cuaca turut mempengaruhi, dimana hasil panen tidak seimbang dengan permintaan masyarakat.

Tingginya harga kebutuhan pokok itu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. "Biasanya kalau mau lebaran haji itu cabe tanjung memang banyak yang beli. Sekarang agak berkurang, yang biasanya 1 kilogram jadi setengah kilo," katanya.

Meski harga naik, Neneng memastikan ketersediaan cabai dan sayuran lainnya tetap aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. "Kalau stok aman. Biasanya saya ambil dari Pasar Induk Caringin, memang harganya sudah naik dari suplier," katanya.