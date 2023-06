Hari Kedua Pencarian Pemancing yang Tenggelam di Waduk Saguling Bandung Barat Nihil

PIKIRAN RAKYAT - Hari kedua pencarian pemancing yang tenggelam di Waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling, Kabupaten Bandung Barat, belum membuahkan hasil.

Hingga Jumat, 9 Juni 2023 pukul 15.00 WIB, hasil pencarian terhadap pemancing bernama Endang (54), warga Kampung Balak Asap, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas KBB masih nihil. Hari itu, Tim SAR gabungan telah melaksanakan pencarian sejak pukul 8.00 WIB pagi.

Komandan Tim Rescue, A Rafik, menyebutkan tim dibagi menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU) atau unit pencarian. SRU 1, pencariannya menggunakan deteksi oleh aqua eye dan under water search device (UWSD), serta melakukan penyelaman di sekitar last known position (LKP), posisi terakhir korban diketahui.

SRU 2 melakukan penyisiran menggunakan spead boat milik Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan radius 500 meter.

"Kedalaman waduk bervariasi terdeteksi oleh UWSD mulai dari 20 hingga 50 meter dengan visibility bawah air 2 meter," katanya dalam keterangan tertulis Kantor SAR Bandung. Kendala yang dihadapi tim di lapangan yaitu banyaknya jangkar atau keramba apung, terdapat palung bawah air, dan lumpur yang sangat tebal.

Hingga pukul 17.00 WIB, pencarian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan esok hari pada Sabtu, 20 Juni 2023, pukul 7.30 WIB. Unsur SAR yang terlibat antara lain Basarnas Bandung, Dishub Provinsi Jawa Barat, Polsek Cililin, BPBD Kab. Bandung Barat, Babinsa Ds. Tanjungjaya, Muspika Ds. Tanjungjaya, R2B,Manspeac, dan FKPM Cimahi.

Pemancing tenggelam

Seorang pemancing diduga tenggelam di genangan Saguling wilayah Desa Tanjungjaya, Kecamatan Cihampelas, KBB. Demikian keterangan tertulis Kantor SAR Bandung, Kamis, 8 Juni 2023.