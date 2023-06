Gerombolan Motor Resahkan Warga Cimahi, Tertunduk Lesu Usai Ditangkap Polisi

PIKIRAN RAKYAT - Beredar video yang memperlihatkan gerombolan bermotor ugal-ugalan di Jalan Cihanjuang, Cimahi, Jawa Barat. Sembari ugal-ugalan, orang yang dibonceng mengacung-acungkan sebuah benda serupa stik.

Dalam video terdengar jelas pengendara menggeber-geber kendaraan berknalpot brong. Kendaraan matic yang digunakan juga tak menggunakan pelat nomor.

Sang pengendara mengendarai motor dengan zig-zag. Arah kendaraan sesekali tampak melawan arus, bahkan terlihat nyaris menyelakai pengemudi lain.

"Very good very well jangan ngajak ribut kalau enggak mau well, bisi di-well-keun," kata pengendara motor Honda Beat berknalpot brong berbicara kepada perekam video.

Di antara gerombolan tersebut, ada pula yang pengendara yang membonceng dua orang. Beberapa di antaranya mengenakan mafela untuk menutupi wajahnya.

Tak butuh waktu lama, Polres Cimahi langsung menangkap gerombolan tersebut. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono memerintahkan Tim Patroli Presisi Polres Cimahi yang dipimpin Kasat Samapta melakukan respons cepat mengagalkan berandalan bermotor yang melakukan pemukulan atau perusakan kendaraan roda empat menggunakan tongkat baseball di sekitaran Cimareme Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Setelah dilakukan pengejaran dari Padasuka Cimahi dan diamankan di Sangkuriang Kota Cimahi. Polres Cimahi mengamankan enam orang dan barang bukti tiga unit kendaraan roda dua.

Dalam video yang diunggah, gerombolan yang ditangkap tersebut tampak tertunduk lesu. Mereka digelandang menggunakan mobil polisi ke Polres Cimahi.