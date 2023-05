Kenaikan Harga Telur Picu Inflasi Meningkat, Polres Cimahi dan Disdagkoperin Sidak Sejumlah Pasar

PIKIRAN RAKYAT - Menyikapi harga jual telur yang meroket, Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi bersama tim Satgas Pangan Polres Cimahi menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Atas Baru Jalan Kolonel Masturi Kota Cimahi pada Rabu, 24 Mei 2023. Kenaikan harga turut menyumbang tingkat inflasi sehingga harus segera diantisipasi.

Diketahui ada sejumlah bahan pangan yang mengalami kenaikan, di antaranya telur ayam dan bawang merah. Telur ayam naik dari Rp26.000 per kilogram menjadi Rp32.000 per kilogram. Sementara bawang merah dari Rp32.000 per kilogram naik menjadi Rp40.000 per kilogram.

"Hari ini kita turun ke lapangan terkait dengan inflasi Jawa Barat. Harga pangan yang naik ikut menyumbang inflasi terbesar di Provinsi Jawa Barat, komoditinya adalah bawang, cabai, dan telur. Ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga," ujar Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disdagkoperin Kota Cimahi Sri Wahyuni.

Dia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan pedagang terdapat sejumlah pemicu kenaikan harga pangan di pasaran Kota Cimahi.

Menurutnya, ada beberapa penyebab komoditi tersebut mengalami kenaikan, yakni ongkos angkut yang mengalami kenaikan, harga pakan naik, dan populasi ayam petelur yang berkurang.

Pihaknya akan melakukan pengecekan ke distributor atau agen sebagai langkah untuk mengatasi kenaikan sejumlah komoditi pangan.

"Nanti kita datangi agen dan distributor karena Cimahi mengandalkan pasokan dari daerah penghasil. Barangkali bisa menyikapi sama-sama bagaimana agar komoditi ini harganya tidak naik terlalu tinggi. Bisa seperti saat harga beras naik dimana ongkos angkut dapaylt disubsidi oleh Bank Indonesia atau upaya lain," katanya.

Diakui Yuni, pihaknya belum ada rencana melakukan operasi pasar (OP) komoditi yang mengalami kenaikan harga.