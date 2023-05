Tingkatkan Kemampuan UMKM, Pelaku Usaha Cimahi Dapat Pelatihan Membatik Gunakan Barang Bekas

PIKIRAN RAKYAT - Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkoperind) Kota Cimahi memfasilitasi pelaku usaha mengikuti pelatihan/workshop Batik Tingkat Kota Cimahi Tahun 2023. Kegiatan ini digelar dalam rangka mengangkat dan mengembangkan potensi lokal Kota Cimahi pada Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil.

Kegiatan pelatihan digelar selama 4 hari berlangsung di Gedung Cimahi Techno Park Jalan Baros Kota Cimahi. Peserta kegiatan yaitu 12 Pelaku Industri Kecil dan Menengah Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Kota Cimahi.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat materi pelatihan batik tulis kontemporer dengan narasumber Dias Prabu (Batik Artist and Founder of KULTURA COLLECTIVA). Serta materi pelatihan Batik Cap Kertas dengan narasumber Nurohmad (Batik Artist and Founder of DONGAJI Batik).

Kepala Bidang (Kabid) Perindustrian Disdagkoperin Kota Cimahi Dessy Setiawati mengatakan bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO sejak 2009.

Baca Juga: Heboh Tim Badminton Kamboja Diduga Mainkan Atlet China untuk Raih Emas SEA Games 2023

"Lewat pelatihan ini, kami ingin mengajak para pelaku usaha meningkatkan kompetensinya dengan mengangkat dan mengembangkan potensi lokal pada Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil lewat membatik. Dengan kolaborasi seni dan kreatifitas, juga bagian dari pelestarian warisan budaya," ujarnya.

Kota Cimahi telah memiliki motif batik yang sudah dipatenkan. Terdapat 5 motif dasar batik Cimahi yaitu Cirendeu atau Singkong, Ciawitali atau bambu, Kujang, Pusdik/Militer, dan motif air terjun atau Curug.

Pelatihan digelar sebagai amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Dimana pemerintah harus mendorong pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tekstil serta Produk Tekstil (TPT) agar mandiri.