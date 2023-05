Hujan deras semalaman, 3 kompleks sekolah di Cimahi jadi korban terjangan banjir.

PIKIRAN RAKYAT - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi menyebut, terdapat 3 kompleks sekolah di Kota Cimahi yang terendam banjir usai diterjang hujan deras sepanjang Senin, 8 Mei 2023 malam. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan penyesuaian oleh sekolah sesuai kondisi masing-masing.

Sekolah yang terendam banjir yaitu kompleks SD, SMP, dan SMK Plus Darussurur Kelurahan Utama, SDN Leuwigajah 3, dan SDN Cibeber Mandiri 1.

"Kami dapat laporan sejumlah sekolah diterjang banjir dipicu hujan deras. Kelihatannya wilayah Cimahi Selatan yang kena, dilaporkan terjadi di kompleks sekolah Darussurur, SDN Leuwigajah 3, dan SDN Cibeber Mandiri 1," ujar Kepala Disdik Kota Cimahi Harjono.

Pihaknya terus memantau kondisi sekolah yang diterjang banjir. Terutama, karena sebagian siswa tengah menjalani Ujian Sekolah (US) atau Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).

Baca Juga: Kebanjiran, Aktivitas Belajar Siswa di Kompleks Sekolah Darussurur Cimahi Terganggu

"Siswa kelas 6 SD memang sedang US yang serentak dilakukan mulai pekan ini, sedangkan di tingkat SMP ada yang sudah digelar pekan lalu dan sebagian lagi pekan ini. Nah, siswa kelas 6 di SD yang terendam banjir itu terdampak juga, termasuk siswa kelas 9 SMP Darussurur Plus tengah US," kata Harjono menjelaskan.

Pihaknya memastikan, para siswa yang berada di sekolah yang kebanjiran mendapat keringanan saat melaksanakan soal ujian pada Selasa, 9 Mei 2023.

Apalagi, sebagian siswa ikut membantu pihak sekolah membersihkan sisa material banjir sebelum ujian berlangsung.

"Sudah dicek, sekolah yang kebanjiran masih bisa menggelar US untuk siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Karena kondisinya darurat, tapi sekolah tetap bisa melayani kegiatan ujian," tuturnya.***