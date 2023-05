5 Pengakuan Pelaku Penculikan Siswi SMA di Bandung, Ragam Dalih Bantah Isu Kejahatan

PIKIRAN RAKYAT - Terduga pelaku penculikan terhadap siswi SMA di Bandung, Rizky dikabarkan sempat menyampaikan klarifikasi sebelum akhirnya dibawa ke kantor polisi pada Selasa, 9 Mei 2023.

Setelah mengetahui wajahnya terpampang di berbagai platform media sosial, terduga pelaku penculikan Keysa meminta untuk menghentikan konten pencarian terhadap dirinya karena terdapat kesalahpahaman dalam isu dugaan kejahatan itu.

Rizky membantah bahwa dirinya telah menculik Keysa, meski berdasarkan rekaman CCTV yang beredar terlihat adanya unsur pemaksaan saat pelaku menggiring korban ke sepeda motor.

Ada beberapa dalih berbeda yang digunakan Rizky untuk menepis isu penculikan tersebut dan berhasil diabadikan oleh tetangga korban, Masayu Putri melalui tangkapan layar.

1. Deep Talk

Alih-alih disebut menculik, Rizky mengaku hanya mengajak Keysa untuk melakukan perbincangan serius di sebuah tempat tongkrongan, semalam suntuk.

"Beres deep talk loh berdua, ini pun lagi ngopi mau pulangin dia," katanya.

2. Masalah Keluarga

Enggan dicap penculik, Rizky menjelaskan penjemputan Keysa didasari oleh permintaan korban yang sedang bermasalah dengan orangtuanya.

"Bilang ada masalah bundanya dia bilang," ujarnya.