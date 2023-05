Update Harga Bahan Pokok di Pasar-Pasar Cimahi: Bawang Putih Naik, Cabai Hijau Turun

PIKIRAN RAKYAT - Tim Satgas Pangan Polres Cimahi memantau harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Cimahi pada Rabu, 3 Mei 203. Pengecekan dilakukan sebagai pengawasan stok serta stabilitas harga bahan pokok setelah Lebaran 2023.

Pemantauan dipimpin KBO Reskrim Polres Cimahi Iptu ahmad Saepudin, Kepala UPTD Dinas Perdagangan Kota Cimahi, Kepala Pasar Tradisional dan Anggota unit III Sat Reskrim Polres Cimahi. Pemantauan diantaranya dilakukan di Pasar Atas Baru Jalan Kolonel Masturi Kota Cimahi.

"Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pengecekan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap ketersediaan/stok serta stabilitas harga bahan pokok di wilayah hukum Polres Cimahi," ujar Kasat Reskrim Cimahi AKP Luthfi Olot Gigantara.

Berdasarkan pengecekan, komoditas beras tidak mengalami perubahan harga. Beras medium Rp10.500 per kilogram dan beras premium Rp12.000 per kilogram.

Cabai juga tidak mengalami kenaikan harga. Cabai merah seharga Rp39.000 per kg, cabai keriting merah Rp29.000 per kg, dan cabai rawit merah Rp49.000 per kg.

Sementara itu, komoditas cabai hijau mengalami penurunan harga, dari semula Rp30.000 per kg menjadi Rp28.000 per kg.

Bawang merah seharga Rp39.000 per kg, sedangkan bawang putih naik dari Rp35.000 per kg menjadi Rp39.000 per kg.

Daging sapi, daging ayam, dan telur tidak mengalami kenaikan harga. Daging sapi Rp129.000 per kg, daging ayam broiler Rp35.000 per kg, dan telur ayam Rp27.000 per kg.

Begitu juga dengan harga komoditas minyak goreng curah, gula pasir, serta kacang-kacangan masih sama.