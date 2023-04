Sudah Tak Bernyawa, Korban Tenggelam di Sungai Citarum Kabupaten Bandung Ditemukan

PIKIRAN RAKYAT - Budi Setiadi (32), warga yang dilaporkan tenggelam di Sungai Citarum, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ditemukan meninggal pada Senin, 17 April 2023. Jasad korban ditemukan pada hari ketiga pencarian.

Komandan Tim Rescue Kantor SAR Bandung A Rafik mengatakan bahwa korban ditemukan sekira pukul 14.45 WIB.

Korban ditemukan oleh warga pada koordinat 06 55'54"S-107 30'09" E di sekitar jembatan BBS dalam keadaan tak bernyawa. Proses evakuasi berlangsung pukul 15.00 WIB oleh Tim SAR Gabungan guna dibawa ke rumah duka. Demikian keterangan tertulis Kantor SAR Bandung.

Korban merupakan warga Kampung Mulyasari, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang.

Budi Setiadi (32), warga yang dilaporkan tenggelam di Sungai Citarum, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ditemukan meninggal, Senin, 17 April 2023.

Pada hari ketiga pencarian, Tim SAR Gabungan dibagi menjadi 4 Search and Rescue Unit (SRU). SRU 1 melakukan pencarian mulai dari Last Known Position (LKP) atau lokasi terakhir korban diketahui sampai jembatan Tol Soroja dengan menggunakan 1 unit LCR Basarnas sejauh 2,6 kilometer.

SRU 2 melakukan pencarian mulai dari Tol Soroja sampai pabrik Greenlon dengan menggunakan LCR Tagana sejauh 3,3 kilometer. SRU 3 melakukan penyisiran darat mulai dari LKP sampai Curug Jompong dengan menggunakan kendaraan roda 2 sejauh 7.2 kilometer.

Sedangkan, SRU 4 Melakukan pencarian dari pabrik Greenlon sampai dengan Curug Jompong sejauh 3,3 kilometer dengan menggunakan perahu rafting Tagana.