Mengenal Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika, Sebarluaskan Nilai-nilai KAA dan Kreativitas

PIKIRAN RAKYAT - Museum Konferensi Asia Afrika, memiliki komunitas untuk mewadahi masyarakat untuk belajar dan mengembangkan krearivitas yakni Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika (SMKAA).

Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika didirikan pada 11 Februari 2011. Hal ini untuk menyebarluaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai KAA, mendekatkan museum dengan masyarakat, serta sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasasila Bandung.

SMKAA menjadi mitra kerja bagi Museum KAA. Anggota dari SMKAA merupakan komunitas yang ada di Museum Asia-Afrika, termasuk komunitas pemerhati Asia-Afrika.

Selain itu juga terdapat 12 klub dan 6 mitra. Sebanyak 12 klub yang aktif di SMKAA antara lain:

Baca Juga: Makna dan Arti dari Logo Peringatan 68 Tahun Konferensi Asia Afrika

1. Klub Edukator: mempelajari sejarah KAA

2. Klub Maghribi: mempelajari kebudayaan Afrika Utara dan untuk bahasanya mempelajari bahasa Prancis

3. Klub Nihao: mempelajari kebudayaan Tiongkok dan mempelajari Bahasa Mandarin

4. Klub Heiwa: mempelajari kebudayaan Jepang dan mempelajari bahasa Jepang

5. Klub Asia Barat Daya: mempelajari kebudayaan Arab dan mempelajari bahasa Arab

6. Klub Cinemaker: mempelajari sinematografi

7. Klub Global Literasi: Merupakan kegiatan literasi secara global

8. Klub Guriang: mempelajari kesenian alat musik khas Jawa Barat yaitu angklung

9. Klub Jurnativsit: mempelajari bidang jurnalisme

10.Klub Esperanto: mempelajari bahasa yang tidak memiliki negara atau SMKAA menyebutnya dengan bahasa perdamaian

11. Klub Young Announcer: mempelajari public speaking

12. Klub SahabIT

Baca Juga: Konferensi Asia-Afrika 1955: Sejarah Singkat dan Daftar Negara Peserta

Sedangkan 6 mitra, yaitu :

1. Young African Ambassador in Asia (YAAA)

2. Asian Students Association in Indonesia (ASAI)

3. LayarKita, a film discussion club

4. Asian African Reading Club, a book discussion club

5. Asian African Studies Forum, an epistemic club

6. Yayasan Bina Talenta Cemerlang (Sahabat Disabilitas)