Pria di Katapang Bandung Ceburkan Diri ke Sungai Citarum Saat Dikejar Istri, Kini Belum Ditemukan

PIKIRAN RAKYAT - Tim SAR gabungan melakukan pencarian warga yang tenggelam di Sungai Citarum, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Minggu, 16 April 2023. Hingga pukul 12.00 WIB, hasil pencarian tim masih nihil.

Tim melakukan pencarian dengan menyisir area sekitar lokasi kejadian menggunakan perahu karet dan penggunaan aqua eye dan underwater search device (UWSD) atau pendeteksi dengan sonar di dalam air.

Komandan Tim Rescue A Rafik menyebutkan, tim SAR gabungan sejak pukul 8.00 WIB telah melaksanakan pencarian dengan membagi Tim menjadi 3 Search and Rescue Unit (SRU). Rinciannya, SRU 1 melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian dengan menggunakan peralatan 1 unit LCR Basarnas dan menggunakan aquaeye dan underwater search device (UWSD). ‎

SRU 2 menyisir dari last known position (titik terakhir korban diketahui ) sampai dengan Taman Kopo Indah sejauh 2 kilometer menggunakan 1 Unit LCR BPBD Kabupaten Bandung. SRU 3 melakukan penyisiran darat mulai dari last known position sampai Curug Jompong memakai kendaraan roda 2 sejauh 8 kilometer. Demikian keterangan tertulis Kantor SAR Bandung.‎

Pada Sabtu, 15 April 2023, Kantor SAR Bandung menerima informasi dari Babinsa Cilampeni terkait warga menceburkan dirinya ke Citarum pada Sabtu malam sekira pukul 19.30 WIB.‎ Berdasarkan informasi, korban dan istrinya bertengkar sehingga korban dikejar oleh istrinya.

Ketika sampai di Sungai Citarum, korban melompat ke sungai dan sampai saat ini masih belum ditemukan. Korban diduga terbawa arus dan tenggelam. Korban tersebut bernama Budi Setiadi (33), warga Kampung Mulyasari, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.

Pada malam yang sama, Kantor SAR Bandung langsung memberangkatkan satu tim rescue menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian.‎ Adapun unsur SAR yang terlibat antara lain Basarnas Kansar Bandung, Polsek Katapang, BPBD Kabupaten Bandung, FKPM (forum kemitraan polisi dan masyarakat), Rescue Desa Cilampeni, Patroli sungai DLH jabar serta Muspika. Saat ini Tim SAR Gabungan masih mengupayakan pencarian terhadap korban.***