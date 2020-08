Kebun Binatang Bandung Tambah Koleksi Sepasang Kura-kura Ceper

PIKIRAN RAKYAT - Sepasang kura-kura ceper menjadi koleksi satwa tambahan bagi Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoological Garden (Bazoga).

Satwa tambahan kura-kura ceper itu memilik nama latin cyclemys dentata dan memiliki keunikan dari jenisnya.

Panji Ahmad Fauzan selaku Kurator reptil Bazoga menyampaikan hal unik yang dimiliki kura-kura ceper itu adalah tempurungnya yang menyerupai serat kayu.

Tak hanya itu, kura-kura ceper ini juga memiliki duri di setiap sisi tempurungnya sebagai alat perlindungan diri dari para predator.

"Kita punya kura-kura ceper itu 17 ekor, sekarang bertambah dua jadi 19 ekor," kata Panji di Bazoga, Kota Bandung, Sabtu 1 Agustus 2020.

Sepasang kura-kura ceper itu dikatakan dia menetas pada 15 Mei 2020 lalu. Dari tiga telur kura-kura yang ditetaskan hanya dua yang berhasil menetas.

Panji menjelaskan populasi hewan endemik tersebut bisa ditemui di Asia Tenggara. Untuk wilayah nusantara, kata dia, kura-kura itu bisa biasa ditemui di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali.



"Kalau jumlah populasinya Indonesia, beberapa waktu lalu saya cari, belum ada penelitiannya, tapi satwa ini belum berstatus dilindungi, ini biasanya masih ada yang jual," kata Panji dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.



Kura-kura tersebut, baik jantan maupun betina, ukurannya bisa mencapai 25 centimeter. Dalam sekali bertelur, kura-kura itu bisa melahirkan dua hingga empat telur dengan masa inkubasi hingga 75 hari.

"Ketika dia masih kecil, di bagian pinggirnya itu ada semacam duri tajamnya, itu menjadi sebuah perlindungan dari predator, kalau mau dimangsa, akan lebih susah, tapi kalau beranjak dewasa, durinya agak hilang," kata dia.



Setelah bertelur, Panji mengatakan pihaknya langsung membuat inkubator semi alami dengan menyiapkan tempat berisi pasir, tanah dan serasah di kandangnya.



"Setelah dia menetas, dia hidupnya banyak di air, karena untuk menghindari predator di darat, kemudian setelah dia dewasa di akan beranjak ke darat," katanya.***