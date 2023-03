All You Can Eat Spesial Ramadan di Crown Plaza Bandung, Nikmati Kelezatan Kambing Guling

PIKIRAN RAKYAT - Bulan suci Ramadan 2023 sudah semakin dekat. Momen yang dirayakan satu tahun sekali ini sangat dinanti-nanti umat Muslim dan kerap dimanfaatkan dalam kebersamaan dengan keluarga.

Silaturahmi saat berbuka puasa juga akan semakin berkesan bila dinikmati dengan hidangan yang memanjakan lidah khas di bulan Ramadan.

Seperti halnya The Crowne Plaza Bandung yang menawarkan kuliner khas Ramadan dalam sajian “MABAR DI LEMBONG” atau Makan Babakaran Di Lembong. Hidangan khusus di bulan Ramadan ini disajikan mulai 22 Maret hingga 21 April 2023.

Sajian “MABAR DI LEMBONG” ini menampilkan salah satu hidangan tradisional warisan yang lezat yakni daging domba bakar utuh. Kelezatan yang dikenal sebagai "Kambing Guling" ini di Indonesia sering disajikan saat perayaan penyambutan, atau hari-hari khusus keagamaan.

Bagi warga Bandung yang ingin menyantap hidangan berbuka puasa dapat dinikmati di Crowne Plaza Bandung. Kambing Guling akan disajikan di setiap hari dalam sajian parasmanan All You Can Eat “MABAR DI LEMBONG”.\

All You Can Eat “MABAR DI LEMBONG” di Crown Plaza Bandung.

Adapun menu yang wajib dicoba dengan Kambing Gulih adalah adalah nasi biryani - paduan pilaf Persia dan nasi pedas asli dari India – yang membuat rasanya menjadi lebih lezat. Nasi yang diolah dengan bumbu dan rempah-rempah memiliki rasa yang berbeda dan sangat cocok dipadukan dengan daging domba bakar dan makanan Indonesia lainnya.

Saat bersantap, Cworn Plaza Bandung juga menyajikan live music dan tentunya dapat memberikan request lagu.

Paket all you can eat di Crown Plaza Bandung ini dapat dinikmati dengan harga Rp380.000,- net/orang. Selain Kambing Guling, “MABAR DI LEMBONG” akan menyajikan beragam makanan khas Ramadan di Mosaic Restaurant dipadukan dengan makanan khas Timur Tengah, Melayu, serta cita rasa jajanan dan masakan Indonesia yang lezat.