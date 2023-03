From Banjaran to the World, Netizen Asal Bandung Go Internasional Sehari Usai di-Tag Kim Kardashian

PIKIRAN RAKYAT - Kim Kardashian membuat heboh netizen setelah nyasar menandai akun netizen asal Bandung. Padahal niatnya menandai akun Instagram miliknya Meghan Trainor.

Netizen asal Bandung tersebut yang mempunyai akun Instagram dengan nama @megahtrainor. Dalam unggahan Kim Kardashian, dia mengunggah video ibunda, Kris Jenner yang tampil dalam klip Meghan Trainor.

"How cute is my mom in this @megahtrainor video and she hand the best time ever," kata Kim Kardashian dalam unggahan Instagram miliknya.

Pemilik akun @megahtrainor bernama Megah Purnamasari yang berasal dari Bandung pun membalas unggahan Kim Kardashian. Berawal dari Kim Kardashian yang salah tag, akun tersebut langsung dibanjiri DM.

"From Banjaran to the world. Teh kimkim @kimkardashian hatur nuhun atos ngabungahkeun abdi, sing seueur rezekina selalu," kata pemilik akun @megahtrainor.

Selain itu, dia juga membuat video lucu soal Kim Kardashian yang salah tag. "Tahu nggak sih si Teh Kim, seorang bintang internasional Kim Kardashian dia tuh nge-tag dan alhasil dia nge-tag saja? Nge-tag Neng Ega di second account-nya Megahtrainor," ujarnya,

Megah pun merasa bingung karena siaran langsung Instagram miliknya banyak akun-akun dari luar negeri yang berkomentar. Akun tersebut memberitahukan dirinya sudah di-tag oleh Kim Kardashian.