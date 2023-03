Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Kerusakan Bunga Rawa Edelweis Akibat Event Motor Trail di Ranca Upas

PIKIRAN RAKYAT - Polresta Bandung turun tangan mengusut kasus Bunga Rawa Edelweis langka yang rusak diduga akibat adanya kegiatan motor trail di kawasan wisata Ranca Upas, Kabupaten Bandung. Enam saksi dimintai keterangan dalam kasus tersebut.

Kapolresta Bandung Kombes Pol. Kusworo Wibowo mengatakan, enam saksi tersebut terdiri dari panitia acara, pihak pengelola kawasan wisata, higga pihak warga sekitar. Adapun kegiatan motor trail tersebut berlangsung pada Minggu, 5 Maret 2023.

“Kami telah melakukan penyelidikan kepada saksi-saksi walaupun belum ada pihak korban yang melaporkan berkaitan dengan kerusakan hal tersebut dan hari ini kami sudah meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melihat ke lokasi,” kata Kusworo di Bandung, Kamis, 9 Maret 2023.

Menurut dia, pihaknya belum menentukan adanya tersangka dalam kasus tersebut, karena masih menunggu penilaian dari DLH Kabupaten Bandung. Nantinya, DLH akan menentukan seberapa parah tingkat kerusakan yang terjadi di kawasan tersebut.

“Sejauh ini belum ada tersangka, kita lihat (hasil) dari DLH nanti,” ujar Kusworo, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Selain itu, lanjutnya, Polresta Bandung pun menegaskan tidak memberi izin atas terselenggaranya kegiatan yang akhirnya merusak lingkungan tersebut.

Selain kasus rusaknya bunga Rawa Edelweis, Polisi juga tengah menyelidiki adanya pencatutan logo Pemerintah Kabupaten Bandung dalam ajang tersebut.

