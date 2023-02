Jelang Bulan Ramadhan, Harga Bahan Pokok di Kota Bandung Melejit

PIKIRAN RAKYAT - Menjelang bulan suci Ramadhan, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat mengalami kenaikan. Hal ini seperti di Pasar Kosambi dan Pasar Kiaracondong yang mengalami kenaikan harga bahan pokok.

Di Pasar Kosambi, harga bahan pokok yang mengalami kenaikan seperti cabai rawit, bawang merah, dan kentang.

"Apalagi menjelang puasa, harganya masih belum stabil. Ada yang naik, kaya kentang dari Rp16.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram, sama bawang merah dari Rp35.000 per kilogram jadi Rp50.000 per kilogram," kata salah satu pedagang di Pasar Kosambi Reni, Selasa 21 Februari 2023.

Sementara di Pasar Kosambi, mayoritas harga bahan pokok sudah naik sejak tiga minggu terakhir, mulai dari sayuran, bawang, cabai, dan bahan pokok lainnya. Ahmad, pedagang di Pasar Kiaracondong pun mengeluh soal kenaikan harga ini.

"Cabai saja sekarang dari Rp30.000 jadi Rp80.000 per kilogram. Biasanya kan beli sekilo ini cuman seperempat," ujar Ahmad.

Kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadhan juga terjadi di Pasar Astana Anyar. Di pasai ini harga minyak goreng dan gula pasir mengalami kenaikan setiap pekannya.

Sebelumnya harga minyak di Pasar Astana Anyar Rp15.000 per kilogramnya, naik menjadi Rp16.000 per kilogram atau setara enam persen.

Harga gula pasir juga mengalami kenaikan sedikit-sedikit setiap minggunya. Harga gula pasir sebelumnya Rp14.500 per kilogram, naik menjadi Rp15.000 per kilogram atau setara tiga persen.