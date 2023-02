Tiga Pasar di Bandung Dapat Tambahan Stok Minyakita, Kadisdagin: 360 Liter per Pasar

PIKIRAN RAKYAT - Penyaluran stok Minyakita sedang dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi prioritas yang mendapat penambahan kuota dari Kementerian Perdagangan.

Sebanyak empat provinsi di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah yang terpilih mendapat tambahan stok Minyakita.

Diketahui, penambahan stok Minyakita untuk empat provinsi berasal dari penemuan 500 ton Minyakita dalam sebuah gudang penyimpanan PT Bina Karya Prima pada Selasa, 7 Februari 2023 lalu.

Sedangkan di Jawa Barat, sebanyak tiga pasar di Kota Bandung terpilih untuk mendapatkan tambahan stok Minyakita dari Kementerian Perdagangan.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Elly Wasliah membeberkan tiga pasar yang terpilih mendapatkan tambahan stok Minyakita yakni Pasar Kosambi, Pasar Kiaracondong, dan Pasar Sederhana.

Elly menerangkan, penambahan kuota Minyakita yang akan disalurkan mencapai 360 liter untuk masing-masing pasar per bulan.

"Untuk per pasar 30 karton, satu karton itu 12 liter, jadi kurang lebih ada 360 liter. Itu (360 liter) untuk per pasar per bulan," ujar Elly Wasliah pada Kamis, 9 Februari 2023.

Meski ada penambahan stok Minyakita, Elly meminta masyarakat tidak hanya mengandalkan minyak goreng kemasan bersubsidi.