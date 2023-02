Harga Beras Naik Rp2.000 per Kg di Bandung, Distributor Diimbau Tak Mainkan Pasokan

PIKIRAN RAKYAT - Harga beras di Kota Bandung, Jawa Barat, naik, dengan tingkat kenaikan tertinggi mencapai Rp2.000 per kilogram. Terkait hal ini, Pemerintah Kota Bandung mengimbau agar seluruh lini turut berkontribusi menjaga stabilitas harga. Baik di tingkat produsen, distributor, hingga konsumen.

Berdasarkan pantauan Pikiran-rakyat.com, di salah satu depot beras di wilayah Ujungberung, beras medium mengalami kenaikan Rp1.000-Rp2.000 per kilogram. Terkini, pasaran harga Setra Ramos Rp11.800 per kilo, dan Rp12.000 per kilo untuk jenis Pandan Wangi, Ciparay, hingga Rojolele.

Menurut Budi, pemilik sebuah depot di Jalan AH Nasution, harga beras eceran paling murah, yakni Rp11.000. “Stok beras yang (harganya) Rp11.000 sudah pada habis. Setelah naik, yang paling murah jadi diborong,” kata Budi, Selasa, 31 Januari 2023.

Baca Juga: Prediksi Skor Real Betis vs Barcelona di Liga Spanyol: Head to Head, Statistik Tim, dan Starting Line-up

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, membenarkan bahwa harga beras terus merangkak naik. Bahkan fenomena kenaikan harga beras di Kota Bandung, sudah terjadi tahun lalu. “Kenaikan itu sebenarnya sudah berlangsung sejak November 2022. Khususnya untuk beras medium. Beras medium banyak diminati masyarakat, karena relatif murah,” kata Gin Gin, saat dihubungi Pikiran-rakyat.com, Rabu, 1 Februari 2023.

Beras Bulog dijual Rp9.450 per kilogram

Mulanya, kenaikan hanya berkisar Rp1.000-1.500. Berdasarkan peraturan harga eceran tertinggi dari Permendag dan Permentan, nilai ini sudah melewati batas kenaikan 15 persen dari HET Rp9.450.

“Ini sudah melebihi regulasi HET. Kenaikannya 1,6 persen untuk beras premium. Sedangkan eceran beras medium naik sampai 21,7 persen,” ucapnya.

Sejumlah upaya dikerahkan untuk mengatasi kenaikan harga beras ini. Seperti operasi pasar untuk menggelontorkan beras medium di pasar tradisional, dan operasi komoditas pangan lainnya.

Baca Juga: Hoaks Prabowo Kirim 44 Kapal Perang untuk Bantu Jokowi Lawan Eropa

Pada Rabu pagi ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung menebar pasokan 500 ton beras medium dari Bulog ke pasar-pasar tradisional.