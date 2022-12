Petinggi YG Respons Isu Hengkang Jisoo Cs: BLACKPINK? Pindah ke Black Label? Berita Tak Berdasar

PIKIRAN RAKYAT – YG Entertainment akhirnya buka suara soal isu hengkangnya BLACKPINK dari agensi mereka, untuk pindah ke bawah naungan The Black Label.

The Black Label merupakan agensi yang dibangun produser in-house YG, Teddy pada tahun 2016. Sejak dibentuk, label tersebut telah memproduksi dan menulis lagu untuk beberapa artis YG.

Diantaranya lagu-lagu untuk Jinusean, Seven, Big Bang, 2NE1, Lee Hi, BLACKPINK, dan Jeon Somi. Taeyang dari Big Bang juga baru-baru ini menandatangani kontrak dengan The Black Label.

Lantas, menanggapi kabar pindahnya Jisoo Cs ke label usungan Teddy tersebut, petinggi YG menepis sepenuhnya hingga menegaskan berita itu tidak punya dasar.

Baca Juga: Verrell Bramasta Terpaksa Jadi Pengemis di Jepang: Mohon Bantuannya

“BLACKPINK? Pindah ke Black Label? Berita Tak Berdasar,” kata petinggi YG, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Naver News, Jumat, 30 Desember 2022.

Terkait bergabungnya BLACKPINK dengan The Black Label, Petinggi YG yang namanya tidak disebutkan itu lalu menyinggung kontrak keempat member yang belum berakhir bersama agensinya.

“Tidak ada yang bisa saya konfirmasi terkait berita tersebut. Yang bisa saya katakan adalah bahwa kontrak kami dengan para anggota belum berakhir,” kata dia.

“Sulit untuk memastikan apakah mereka akan menandatangani kontrak dengan The Black Label atau tidak setelah kontrak mereka berakhir (dengan YG),” ucapnya lagi.