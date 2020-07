SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming AS Roma vs Inter Kick-off 02.45 WIB

PIKIRAN RAKYAT - Saat ini sedang berlangsung live streaming AS Roma vs Inter Milan pada Giornata ke-34 Serie A/Liga Italia 2019-2020 pukul 02.45 WIB pada Minggu, 20 Juli 2020.

Pada pertemuan pertama kedua tim berakhir 0-0 di markas Inter Milan. Lalu bagaimana hasil laga nanti? Berikut statistik 5 pertemuan terakhir dan laga masing-masing tim.

Head To Head AS Roma Vs Inter Milan

07-12-2019 Inter Milan 0-0 AS Roma (Serie A)

21-04-2019 Inter Milan 1-1 AS Roma (Serie A)

03-12-2018 AS Roma 2-2 Inter Milan (Serie A)

22-01-2018 Inter Milan 1-1 AS Roma (Serie A)

27-08-2017 AS Roma 1-3 Inter Milan (Serie A)

5 Laga Terakhir AS Roma

16-07-2020 AS Roma 2-1 Hellas Verona (Serie A)