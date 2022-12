Jelang Tahun Baru, Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional Kota Bandung Stabil

PIKIRAN RAKYAT - Memasuki periode Natal dan Tahun Baru, distribusi kebutuhan pokok di Kota Bandung dalam kondisi aman. Perihal harga, secara umum masih terbilang stabil.

Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemetologian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Meiwan Kartiwa menyampaikan, hanya harga telur ayam ras yang masih terbilang tinggi.

Kendati demikian, harga telur ayam ras berangsur turun ketimbang satu pekan sebelumnya.

"Kami memantau harga kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah pasar secara rutin. Terkini, ke Pasar Baru, Palasari, Cihaurgeulis, Sederhana, Kiaracondong, dan Ciwastra pada Kamis, 22 Desember 2022.

"Saat pemantauan itu, harga telur ayam ras pada sejumlah pasar tradisional, Rp29.000-Rp31.000 per kilogram. Bahkan, pada retail, ada yang menjual Rp27.500 per kilogram. Sementara itu, pada satu pekan sebelumnya, harga telur ayam ras sampai Rp32.000 per kilogram," ujar Meiwan.

Berdasarkan pengamatannya, permintaan yang tinggi menjadi faktor utama harga telur ayam ras masih di atas acuan harga jual ke konsumen merujuk Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagungn Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras.

Acuan harga jual ke konsumen dalam peraturan itu, yakn Rp27.000 per kilogram.

Meiwan menyampaikan hasil pemantauan harga komoditas kebutuhan pokok lainnya. Menurut dia, secara umum masih stabil.