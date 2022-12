RSHS Bandung Siap Hadapi Nataru, Antisipasi Kecelakaan hingga Gangguan Pencernaan

PIKIRAN RAKYAT - RSUP dr Hasan Sadikin atau RSHS siap melayani sepanjang masa libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Layanan reguler tetap berjalan termasuk dengan antisipasi adanya kecelakaan atau gangguan pencernaan akibat panganan khas liburan Natal dan Tahun Baru.

Plt Direktur Medik, Keperawatan, dan Penunjang dr. Zulvayani, Sp.OG(K) menuturkan, pihaknya menyiapkan antisipasi kasus-kasus emergensi seperti dengan menyediakan ruang operasi emergensi, IGD, kamar operasi, dan petugas back up.

"Kami siapkan 112 perawat IGD ditambah, jika diperlukan, ada tambahan untuk on call untuk pekerjaan tambahan, kami sudah menyiapkan tenaga back up on call, di antaranya ada dokter umum, ada dokter spesialis yang onsite atau di tempat. Kemudian ada ambulans 6 unit dengan 9 pengemudi ambulan untuk sewaktu-waktu diperlukan," tuturnya dalam jumpa pers di RSHS, Jalan dr Djundjunan, Kota Bandung, Jumat 23 Desember 2022.

Kemudian, disiapkan juga supporting line mulai administasi, sisrute, dan bedah sentral.

"Kita memiliki total 22 kamar operasi, ada tiga kamar operasi ini untuk kasus-kasus Covid. Kamar-kamar operasi lainnya yang efektif kita diperlukan untuk operasi emergency," tuturnya.

Untuk stok, RSHS pun sudah siap, dan untuk memenuhinya, RSHS bahkan masih siap untuk memenuhi satu bulan.

Sementara itu, Plt Dirut RSHS dr Yana Akhmad menambahkan, ada atau tidak ada cuti bersama, RSHS siap melayani 24 jam tiap harinya.