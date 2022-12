Kemeriahaan Supersoccer Soccerphoria yang Digelar Perdana di Bandung

PIKIRAN RAKYAT - Setelah sukses digelar di dua kota sebelumnya, yaitu Surabaya dan Yogyakarta, giliran Kota Bandung yang berhasil mengadakan Soccerphoria persembahan Supersoccer, di Eldorado, Jalan Dr Setiabudhi, Kota Bandung, Minggu, 11 Desember 2022.

Supersoccer Soccerphoria menghadirkan perpaduan antara soccer (sepak bola) dan seni dalam wujud karya instalasi yang merupakan hasil kolaborasi Supersoccer dengan seniman muda tanah air seperti Herzven, Sicovecas, Sikcloze, Salmicas, Fivust, Harishazka, Wacky, Mbutz Gambutz , Rifkyikiw, dan Arief Hadinata, serta karya-karya terbaik dari pemenang Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur dan Supermusic Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS).

Perwakilan Supersoccer Nathaniel Widyanto Utomo mengatakan, Soccerphoria diselenggarakan untuk menjadi medium bagi para pencinta art, musik, dan sepak bola untuk menyaksikan gelaran festival yang mengkombinasikan tiga hal menarik yang relevan bagi generasi muda Indonesia.

Supersoccer Soccerphoria tidak hanya menghadirkan instalasi seni yang dikemas secara apik dan penampilan musik dari musisi idola, namun juga keseruan timnas negara jagoan berlaga.

Di Bandung, Supersoccer Soccerphoria dimeriahkan dengan adanya pertandingan futsal final regional Euro Futsal Championship yang mempertandingkan sembilan tim terbaik di Jawa Barat dari total ratusan tim futsal yang berpartisipasi.

Selain itu, Supersoccer Soccerphoria Bandung juga akan diramaikan oleh penampilan aksi dari komunitas BMX dan skateboard.

Untuk penampilan musik, Supersoccer Soccerphoria Bandung menampilkan konser seru dari Noon Radar, Jason Ranti, Kunto Aji, dan Soundwave.