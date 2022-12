Sinopsis dan Jadwal Tayang Avatar 2: The Way of Water di Bioskop Tanah Air

PIKIRAN RAKYAT - Setelah 13 tahun berlalu, film Avatar akhirnya segera merilis seri keduanya bertajuk Avatar 2: The Way of Water.

Mengisahkan kelanjutan keluarga Sully di Pandora, film Avatar 2: The Way of Water siap mengajak para penggemarnya untuk berpetualang di dunia penuh keindahan.

Selain masih disutradarai oleh James Cameron, Avatar 2: The Way of Water juga akan tetap dimeriahkan dengan penampilan aktor-aktor di film sebelumnya.

Seperti Zoe Saldana sebagai Neytiri, Sigourney Weaver dalam peran baru dan Sam Worthington sebagai Jake Sully.

Selain itu, ada pula Kate Winslet sebagai Ronal, Michelle Yeoh sebagai Dr. Karina Mogue dan Oona Chaplin sebagai Varang.

Film Avatar 2: The Way of Water nantinya akan berdurasi lebih lama dari film Avatar sebelumnya, yaitu tiga jam.

Sinopsis Avatar 2: The Way of Water

Dalam Avatar 2: The Way of Water, mengisahkan keluarga Jake Sully bersama keluarga barunya yang terbentuk di planet Pandora.