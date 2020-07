Sempat Terekam CCTV Ada yang Mengambil Paksa, Satu Unit Sepeda 'Boseh' yang Hilang Ditemukan Warga

PIKIRAN RAKYAT – Beberapa waktu lalu, satu unit sepeda 'Boseh' (Bike on The Street Everybody Happy) sempat diumumkan hilang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung.

Dalam keterangannya, sepeda itu hilang setelah terekan CCTV ada seseorang yang tidak dikenal mengambil paksa layanan gratis tersebut.

Baca Juga: Aktor Jude Law Diincar Disney untuk Perankan Kapten Hook di Live Action Film Peter Pan

Namun pada Jumat malam 3 Juli 2020, satu unit sepeda Boseh ini telah ditemukan lagi oleh warga Bandung.

Warga menemukannya di sekitaran wilayah Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung.

Kejadian pada 3 Juli 2020 lalu itu juga terekam CCTV yang ada di sekitar stasiun Boseh di Jalan Asia Afrika, tepatnya di dekat Gedung Keuangan Negara atau seberang Hotel Preanger, Kota Bandung, pada Jumat siang, 3 Juli 2020.

Baca Juga: Lokasi SIM Keliling di Kota Bekasi, Bogor dan Bandung Hari ini, Kamis 9 Juli 2020

Setelah ditemukan, sepeda Boseh yang sempat hilang ini langsung dikembalikan warga kepada BLUD UPT Angkutan Dishub Kota Bandung melalui Lurah Neglasari, Indra Kamajaya pada Rabu, 8 Juli 2020.