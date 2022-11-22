Lirik Lagu Yolla – Tarkan dan fakta di Baliknya

Bi de baktım ki o da ne?
Sürü sürü bi sürü çile
Toplanmış geliyorlar
Güle oynaya yönüme
Hani sözdü! Bundan böyle
Gülecektin yüzüme
Yazıklar olsun sana
Çelmeni taktın ya yine
Ooooooooooooof
İçime içime ata ata
Pat diye patlayacağım valla
Ooooooooooooof
Bu gidişle sonunda
Salacağım aklı çayıra
Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya lafı mı olur vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben
Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya lafı mı olur vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben
Bendeki de can
İnsanım en nihayetinde
Tut çek elimden
Ümidim uçurumun eşiğinde
Ooooooooooooof
İçime içime ata ata
Pat diye patlayacağım valla
Ooooooooooooof
Bu gidişle sonunda
Salacağım aklı çayıra
Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya lafı mı olur vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben
Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya lafı mı olur vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben
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