Lirik Lagu Yolla – Tarkan dan fakta di Baliknya

Tim PRMN 12
- 22 November 2022, 04:22 WIB
Tarkan
Tarkan /YouTube/netd müzik

YollaTarkan

Bi de baktım ki o da ne?
Sürü sürü bi sürü çile
Toplanmış geliyorlar
Güle oynaya yönüme

Hani sözdü! Bundan böyle
Gülecektin yüzüme
Yazıklar olsun sana
Çelmeni taktın ya yine

Ooooooooooooof
İçime içime ata ata
Pat diye patlayacağım valla
Ooooooooooooof
Bu gidişle sonunda
Salacağım aklı çayıra

Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya lafı mı olur vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben

Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya lafı mı olur vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben

Bendeki de can
İnsanım en nihayetinde
Tut çek elimden
Ümidim uçurumun eşiğinde
Ooooooooooooof
İçime içime ata ata
Pat diye patlayacağım valla
Ooooooooooooof
Bu gidişle sonunda
Salacağım aklı çayıra

Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya lafı mı olur vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben

Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya lafı mı olur vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben

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Editor: Tita Salsabila

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