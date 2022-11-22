Lirik Lagu Yolla – Tarkan dan fakta di Baliknya

Yolla – Tarkan

Bi de baktım ki o da ne?

Sürü sürü bi sürü çile

Toplanmış geliyorlar

Güle oynaya yönüme

Hani sözdü! Bundan böyle

Gülecektin yüzüme

Yazıklar olsun sana

Çelmeni taktın ya yine

Ooooooooooooof

İçime içime ata ata

Pat diye patlayacağım valla

Ooooooooooooof

Bu gidişle sonunda

Salacağım aklı çayıra

Yolla yolla kaderim yolla

Acıları bana yolla

Ne de olsa

Dert babasıyım ya ben

Vur ya lafı mı olur vur ya

Düşene bi de sen vur ya

Ne de olsa

Sabır taşıyım ya ben

Yolla yolla kaderim yolla

Acıları bana yolla

Ne de olsa

Dert babasıyım ya ben

Vur ya lafı mı olur vur ya

Düşene bi de sen vur ya

Ne de olsa

Sabır taşıyım ya ben

Bendeki de can

İnsanım en nihayetinde

Tut çek elimden

Ümidim uçurumun eşiğinde

Ooooooooooooof

İçime içime ata ata

Pat diye patlayacağım valla

Ooooooooooooof

Bu gidişle sonunda

Salacağım aklı çayıra

Yolla yolla kaderim yolla

Acıları bana yolla

Ne de olsa

Dert babasıyım ya ben

Vur ya lafı mı olur vur ya

Düşene bi de sen vur ya

Ne de olsa

Sabır taşıyım ya ben

Yolla yolla kaderim yolla

Acıları bana yolla

Ne de olsa

Dert babasıyım ya ben

Vur ya lafı mı olur vur ya

Düşene bi de sen vur ya

Ne de olsa

Sabır taşıyım ya ben