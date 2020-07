KBB Masuk Zona Kuning Covid-19, ASITA: Baru Saja Sektor Pariwisata akan Mulai Bangkit

PIKIRAN RAKYAT - Berdasarkan hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat yang semula berada di zona biru, kini masuk ke dalam kelompok wilayah zona kuning kerentanan Covid-19.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) menyayangkan hasil evaluasi terbaru level kewaspadaan tersebut.

“Kita menyanyangkan status Kabupaten Bandung Barat yang tadinya zona biru kini menjadi zona kuning. Ini tentu harus menjadi perhatian kita semua saat beraktivitas di luar ruangan di saat pandemi ini,” ujar Wakil Ketua Umum ASITA, Budijanto Ardiansyah.

Dikatakan Bujanto, pihaknya merasa terkejut dengan hasil evaluasi level kewaspadaan Covid-19 tersebut.

Padahal, menurutnya sektor pariwisata di Kabupaten Bandung Barat baru saja mulai bangkit kembali setelah beberapa bulan tutup akibat adanya pandemi Covid-19.

Budijanto menambahkan, para pengelola destinasi wisata yang berada di Kabupaten Bandung Barat pun telah menyiapkan standar protokol kesehatan secara ketat saat beroperasi.

Sejumlah pembatasan juga dilakukan para pengelola destinasi wisata di wilayah Kabupaten Bandung Barat.