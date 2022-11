Lirik Lagu Howling – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Howling – VICTON

Bol su isseulkka neo eopda haedo na

Sal su isseulkka ani mot hal tenikka

Doraga neoreul derireo galge Babe

Idaero bonaegien geugeon an doel geot gata

Mitbadakkkaji churakaebeorin na

Guljurin jimseungcheoreom bureujinne

Salgacheul pago deureogal deuthan

Seulpeun ureum sorin geunyeol dwidoraboge

Can you hear my howling yeah

Can you hear my howling

Yeah I got 99 problems

But a feed ain't one, hit me

Howl on you la la la la

Geuripda neol bureunda

Howl on you la la la la

Nae modeun geol damaseo

Dasin neol nochiji aneul geoya neol ireoke anaseo

Urin yeongwonhi hamkkehae

Areumdaun nuneul garyeoseo eodido mot gage

Nae ane neol gadul tenikka

Neowa oh oh oh oh oh negeman deullige

Neowa oh oh oh oh oh oh oh ne gwitgae maemdolge

Dasi bureora bureora geunyeoga nareul baraboge

Nae sumgyeori danneundamyeon dasi doraol tenikka

Heureunda tteoreojinda

Neoui geu nunmul machi na gata

Gwaenchana ulji ma neodo nawa hamkkera

Gippeudan geoseul ara ja nae soneul jaba

Dureun break,

Gudeun face, looking bad

Michige chwigeupae

Chicky bang