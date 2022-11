Hampir Penuh, Lahan Pemakaman di Kota Bandung Tinggal 2 Hektare Lagi

Kondisi sejumlah makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Mbah Cikur, Cibabat, Kota Cimahi, Senin, 7 November 2022. Berdasarkan Perwal Kota Cimahi, nilai retribusi makam baru sebesar Rp 25.000 per meter persegi, berlaku untuk 3 tahun pertama dan Rp 20.000 per meter persegi berlaku per 2 tahun. /Pikiran Rakyat/Ririn NF