Lirik Lagu Angel - Fifth Harmony dan Fakta di Baliknya

Angel - Fifth Harmony



Who said I was an angel?

Who said I was an angel?

(Oh, yeah)



We was just a moment, nothing serious

Never really paid you no mind

Dropped the bag, started paying attention

Should've never lied

Should’ve never not kept your word

Woulda had a reason to keep mine

You was too way inconsistent

Should've never lied



Should've never crossed that line with ya

Everything was cool, just drinkin’ with ya

Way too young to be up in handcuffs

Wasn't tryna spend my life on the phone with ya

Gotta keep it on one hundred with ya

The original me wouldn't fuck with ya

And I was beginning to fuck with ya



Who said I was an angel?

Who said I was an angel? (Oh, yeah)

When you look at me, what do you see?

Open your eyes, I'm more brilliant than you'll ever be

Who said I was an angel?



Yeah, won't lie and say I don't lie

Yeah, I might've told a few lies, yeah

Won’t lie and say I didn’t try

But you're only worth a few tries, yeah

Track star, think you’re running these streets

You ain't the only one running the streets

Stay making ground like I only wear cleats, yeah



Should've never crossed that line with ya

Everything was cool, just drinkin' with ya

Way too young to be up in handcuffs

Wasn’t tryna spend my life on the phone with ya

Gotta keep it on one hundred with ya

The original me wouldn't fuck with ya

And I was beginning to fuck with ya



Who said I was an angel? (But you was wrong, oh yeah)

Who said I was an angel? (Oh, I'm no angel; When you look at me)

When you look at me, what do you see? (Oh, what do you see?)

Open your eyes, I'm more brilliant than you'll ever be

Who said I was an angel?

Who said I was an angel? Oh



Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

I want it, I want it, oh, oh, I want it

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

I want it, I want it, ah, ah



Who said I was an angel? (Who said I was an angel? Didn't know the real me, I'm far from an angel)

Who said I was an angel? (Never took the time out, never had time to figure me out, when you look at me)

When you look at me, what do you see? (Oh, what do you see?)

Open your eyes, I'm more brilliant than you'll ever be, yeah

Who said I was an angel?

Who said I was a, an angel? Oh



Credit



Produser: Poo Bear dan Skrillex



Penulis: Poo Bear dan Skrillex



Album: Fifth Harmony



Genre: Hip Hop, Trap-pop



Fakta di balik lagu



Angel merupakan lagu yang dibawakan oleh Fifth Harmony dan dirilis pada 10 Agustus 2017 sebagai single kedelapan dalam album ketiganya yang bertajuk Fifth Harmony.



Dalam sebuah wawancara dengan LA Times, personel Fifth Harmony, Ally Brooke, menyatakan kekagumannya terhadap produser sekaligus penulis lagu ini, Poo Bear dan Skrillex.



“Skrillex dan Poo Bear adalah tim yang luar biasa. Cara Skrillex menghasilkan lagu dan menjelaskan apa yang dia lakukan, itu membuatku merinding. Itu menakjubkan,” tuturnya.



Diketahui, Fifth Harmony merupakan grup wanita asal Miami, Amerika Serikat (AS) yang terdiri dari Ally Brooke, Normani, Dinah Jane, Lauren Jauregui, dan Camila Cabello.



Untuk pertama kalinya, mereka merilis album studio yang bertajuk Reflection pada 3 Februari 2015. Album tersebut kemudian memuncak pada posisi ke-5 di Billboard 200 dan menjadi hits sepuluh besar yang kedua milik Fifth Harmony di Billboard.



Setahun kemudian, mereka merilis album keduanya, yakni 27/7, pada 27 Mei 2016. Album tersebut memulai debutnya pada posisi ke-4 di Billboard 200, menjadikannya album dengan charting tertinggi milik Fifth Harmony hingga saat ini.



Single utama dalam album 27/7, yaitu Work From Home, mencapai kesuksesan akbar dan melambungkan popularitas mereka di industri musik. Usai dirilis, lagu ini debut pada posisi ke-12 di Billboard Hot 100 dan menjadi single oleh grup wanita yang menduduki posisi tertinggi di Billboard.



Namun, pada 19 Desember 2016, Fifth Harmony mengumumkan kepergian Camila Cabello dari grup tersebut untuk berkarier sebagai solois.



Hampir enam tahun menjadi grup wanita yang dikenal secara luas, pada 19 Maret 2018, Fifth Harmony pun mengumumkan hiatusnya mereka sebagai grup untuk menjadi solois.



“Agar tetap otentik untuk diri kita sendiri dan kalian, kami perlu meluangkan waktu untuk hiatus dari Fifth Harmony demi mengejar karier secara solo,” tutur Fifth Harmony melalui akun Twitter-nya. (Khadijah Ardallyana Qirba)***