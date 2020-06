Tiga Jari Putus, Juru Parkir RSUD Al Ihsan Dikeroyok Murni karena AS dan AT Enggan Bayar

PIKIRAN RAKYAT - Motif penganiayaan terhadap juru parkir RSUD Al Ihsan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat murni premanisme.

Tersangka diduga enggan membayar uang parkir, sehingga menerobos palang pintu yang tengah dijaga oleh korban.



Kapolresta Bandung Komisaris Besar Hendra Kurniawan mengatakan, motif pelaku sejauh ini bisa disebut arogansi atau premanisme.

"Dari video kita melihat bahwa hanya satu yang membawa karcis, kemudian dua mengikuti artinya mereka tidak mau bayar parkir," ujarnya di Mapolresta Bandung, Senin, 29 Juni 2020.



Menurut Hendra, kronologis kejadian pun sudah jelas di mana pengeroyokan berawal dari tiga sepeda motor yang hendak keluar dari areal parkir RSUD Al Ihsan.

Setelah satu sepeda motor yang membawa karcis melewati palang pintu, dua sepeda motor lain di belakangnya mencoba mengikuti tanpa menunjukan karcis parkir apalagi membayar.

Korban LH, kata Hendra, sebenarnya sudah berniat baik dengan menahan palang pintu yang biasanya otomatis tertutup ketika satu kendaraan sudah lewat. Atas bantuan LH, sepeda motor kedua pun bisa lewat dengan aman meski tidak membayar parkir.



Meskipun demikian, sepeda motor ketiga yang melaju tiba-tiba membuat LH tidak sempat menahan kembali palang pintu. Akibatnya, sepeda motor tersebut lewat tepat pada saat palang pintu menutup sehingga penumpangnya terhantam dan jatuh.



"Jatuhnya itu yang kemudian memicu pengeroyokan terhadap korban. Pelaku utama pengeroyokan adalah yang menggunakan kendaraan roda empat di belakang ketiga sepeda motor tadi," kata Hendra.

Saat ini, kata Hendra, pihaknya sudah mengamankan dua pelaku utama pengeroyokan yaitu AS (36) dan AT (40). AS merupakan eksekutor utama yang membacok korban dengan senjata tajam hingga tiga jari tangan kirinya terputus.



Menurut Hendra, kedua tersangka tersebut diamankan saat mencoba melarikan diri ke wilayah Cianjur Selatan. AS yang mencoba melakukan perlawanan akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki kirinya.



Selain meringkus tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa golok panjang yang digunakan untuk membacok korban. Golok tersebut rupanya juga sudah dibawa oleh tersangkan sejak dari rumah dan disimpan dalam kendaraan roda empat yang mereka kendarai.



Hendra menambahkan, pihaknya saat ini masih terus mengembangkan penyelidikan. Soalnya tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain yang ikut terlibat.



"Di sini kita tekankan bahwa negara kita tidak boleh kalah dengan premanisme seperti ini. Kita pastikan kasus ini pun akan kita tuntaskan. Kita tidak melihat siapapun yang melakukan perbuatan premanisme dan arogan kepada masyarakat akan kita tindak lanjuti," tutur Hendra.***