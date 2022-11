Lirik A Big Hunk o Love - Elvis Presley dan Fakta di Baliknya

A Big Hunk o Love - Elvis Presley

Hey baby, I ain't askin' much of you

No no no no no no no no, baby

I ain't askin' much of you

Just a big-a big-a big-a hunk o' love will do

Don't be a stingy little mama

You're 'bout to starve me half to death

Well, you can spare a kiss or two

And still have plenty left

No no no, baby

I ain't askin' much of you

Just a big-a big-a big-a hunk o' love will do

That's right

You're just a natural born beehive

Filled with honey to the top

But I ain't greedy, baby

All I want is all you got

No no no, baby

I ain't askin' much of you

Just a big-a big-a big-a hunk o' love will do

That's right

I got wishbone in my pocket

I got a rabbit's foot 'round my wrist

You know I'd have all the things my lucky charms could bring

If you'd give me just one sweet kiss

No no no no no no no, baby

I ain't askin' much of you

Just a big-a hunk o' hunk o' hunk o' love will do

That's right

Just a big-a big-a big-a hunk o' love will do

That's right

Just a big-a big-a big-a hunk o' love will do

That's right

Just a big-a big-a big-a

Credit

Artis: Elvis Prasley

Dirilis: 1959



Fakta di Balik A Big Hunk o’Love - Elvis Presley



Lagu A Big Hunk o’Love merupakan karya dua orang penulis lagu yaitu Sidney Wyche dan Aaron H.Schroeder.



Keduanya mempercayakan Elvis Presley untuk menyanyikan lagu ini. Elvis Presley merupakan penyanyi, penulis lagu, dan aktor asal Amerika.



Elvis Presley sangat mahir dalam membawakan lagu bergenre rock. Aksi panggungnya selalu menawan dan mempesona. Hal tersebut membuatnya mendapat julukan King of Rock and Roll.



Pria yang memulai karier sejak tahun 1953 ini meninggal dunia pada 1977. Namun, hingga kini lagu-lagu nya masih dicintai oleh para pendengar setianya.



Lagu A Big Hunk o’Love pertama kali dipopulerkan dan dirilis pada tahun 1959. Lagu ini berhasil masuk ke dalam Billboard Top 100 selama dua pekan. (Paradilla Karisma Putri)***