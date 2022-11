Lirik Lagu Sangenshoku - YOASOBI dan Fakta di Baliknya

Sangenshoku - YOASOBI

Dokoka de togireta monogatari

Bokura mou ichido sono saki e

Tatoe nando hanarete shimatte mo

Hora tsunagatteiru

Sore ja mata ne kawashita kotoba

Are kara ikutsu asahi wo mitanda

Sorezore no kurashi no saki de

Ano hi no tsudzuki saikai no hi

Machiawase made no jikan ga tada

Sugite yuku tabi ni mune ga takanaru

Ame agari no sora miagereba

Ano hi to onaji you ni kakaru nanairo no hashi

Koko de mou ichido deaetanda yo

Bokura tsunagatte itanda zutto

Hanashitai koto tsutaetai koto tte

Afurete tomaranai kara

Hora hodokete iya shinai yo, kitto

Meguru kisetsu ni sekasarete

Tsudzuku michi no sono saki mata

Hanaretatte sa nando datte sa

Tsuyoku musubi naoshita nara

Mata aeru

Nandakke?

Omoide banashi wa tomannai ne

Tadotta kioku to kaisou

Nazotte waratte wa

Aita jikan wo mitasu

Kotoba to kotoba de kidzukeba shootokatto

Ashita no koto wa ki ni sezu douzo

Marude mukashi ni modotta you na

Soredemo kawatte shimatta koto datte

Hontou wa kitto ikutsu mo aru

Dakedo kyou datte

Akkenai hodo

Ano koro no mama de

Kidzukeba sora wa shirami hajime

Tsukarehateta bokura no katahoho ni

Fureru honoka na atatakasa

Ano hi to onaji you ni sorezore no hibi ni kaeru

Nee koko made aruite kita

Michi wa sorezore chigau keredo

Onaji asahi ni ima terasareteru

Mata kasanari aetanda

Dokoka de togireta monogatari

Bokura mou ichido sono saki e

Hanashitai koto tsutaetai koto tte

Peeji wo umete yuku you ni

Hora kakitasou yo, nando demo