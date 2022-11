Lirik Lagu Ok or Not – 2PM dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Ok or Not – 2PM

Gwaenchana an gwaenchana

Gwaenchana an gwaenchana

Ireonjeoreon iri manatdamyeo

Neoui euljorineun maltu pyojeong hamyeo tto sonjit

Machi geuttae geu jari gata geuttaen

Gwaenchantago haetdeon neoyeotgo

Gwaenchantamyeo nareul tteonatdeon

Geu sigan soge neon eotteoke jinaenneunji

Gunggeumhaesseo neon eojjeomyeon

Byeonhan ge eopsi neon yeppeuge geudaero

Oraenmanira eosaekan geonman ppaego

Jal jinaesseo neon geudongan eottaesseoraneun

Geureon ppeonhan insaneun ppaego

Gwaenchana jeongmal gwaenchana

Gwaenchana an gwaenchana

Nareul tteonagetdago geuge naeul geot gatdago

Geuraeseo jeongmal gwaenchana

Neon gwaenchana neon gwaenchana

An gwaenchana an gwaenchana

Boran deusi gwaenchanasseoyaji

Sasil naega an gwaenchana

Sasil naega an gwaenchana

Ireonjeoreon iyagiro

Dulleodaemyeo nan aega tasseo

Nega tteonan geu ihurodo

Harudo ppajimeopsi ne saenggageul

Haesseo na soljiki apeuda

Mani yawin moseubiraseo

Geudongan mani apatdeon geonman gataseo

Naboda apasseulkka bwa