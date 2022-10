Lirik Lagu Sky the Graffiti – Ayana Taketatsu dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sky the Graffiti – Ayana Taketatsu

Tanoshimi dakeredo chotto kowai keredo

Ima fuminareteta daichi wo keru yo

Dareka ga yume mite daremo ga miageta

Ano tori no you ni naretaratte

Karada yori mo kokoro karoyaka ni hirogete

Dokidoki kaze wo matsu hane ni naru

Fuwafuwa sasowareta sora no ue

Hora doko made mo tonde dansu wo odoru you ni

Juuryoku nante mou wasurechatta ne

Kono sora wa umare kawaru sekai

Motto jiyuu ni nareru kara

Sora no kyanbasu rakugaki wo suru you ni

Sono kokoro tokihanatte

Kaze fukanakutatte tsurai koto nante

Fukitobaseru you na ki ga shita kedo

Setsunai hodo hayaru itsumo yori mo haya

Ku kurakura furatsuite ochitatte

Fukafuka kono kumo ga tsutsunde kureta

Takaku takaku nobotte ikou

Tooku tooku motto ikeru

Dokidoki kimi to ima hane ni naru

Fuwafuwa shikkari to te wo totte

Hora kanata made tonde hajimete no keshiki ni

Deau tame tsubasa wo te ni iretanda

Kono sora wa mugendai no sekai

Datte konna ni jiyuu na no sora no kyanbasu kimi to niji wo egaku

Kokoro no mama tonde yuke

Unmei datte tobikoeru

Mugendai no sekai

Hane ni naru sora ni dakarete

Credit

Artis: Ayana Taketatsu