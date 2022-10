Lirik Lagu Karena Ku Sanggup – Agnez Mo dan Fakta di Baliknya

Karena Ku Sanggup – Agnez Mo

Biar aku sentuhmu

B'rikan ku rasa itu

Pelukmu yang dulu

Pernah buatku



Ku tak bisa paksamu

'Tuk tinggal di sisiku

Walau kau yang

Selalu sakiti aku dengan perbuatanmu

Namun sudah kau pergilah, jangan kau sesali



Kar'na ku sanggup walau ku tak mau

Berdiri sendiri tanpamu

Ku mau, kau tak usah ragu

Tinggalkan aku, ho, kalau memang harus begitu



Tak yakin ku 'kan mampu

Hapus rasa sakitku

Ku s'lalu perjuangkan cinta kita

Namun apa salahku

Hingga ku tak layak dapatkan kesungguhanmu?



Kar'na ku sanggup walau ku tak mau

Berdiri sendiri tanpamu

Ku mau, kau tak usah ragu

Tinggalkan aku, oh, kalau memang harus begitu



Oh-ah, ho-ho, ah-ha-ha



Kar'na ku sanggup walau ku tak mau

Berdiri sendiri tanpamu

Aku mau, kau tak usah ragu

Tinggalkan aku, ho, kalau memang harus begitu



Tak perlu kau buat aku mengerti

Tersenyumlah, kar'na ku sanggup

Credit:

Artis: Agnez Mo

Album: Agnes Is My Name

Dirilis: 2010

Genre: Pop

Songwriters: Agnes Monica

Fakta di baliknya:

Dikenal sebagai solois yang memiliki talenta dan power yang luar biasa, Agnez Mo menjadi salah satu penyanyi kebanggaan Tanah Air yang berhasil merintis karirnya hingga go internasional.



Agnez Mo mampu menunjukan kemampuannya bersaing di pasar musik internasional. Dirinya juga sering kali berkolaborasi dengan banyak musisi luar negeri. Meski demikian, Agnez juga banyak memiliki karya dengan bahasa Indonesia.



Salah satunya yaitu lagu ‘Karena Ku Sanggup’. Dimana baru-baru ini lagu tersebut dihebohkan karena diubah menjadi koplo. Sontak hal tersebut cukup menarik perhatian netizen. Tak sedikit mengaku terhibur dengan itu.



Pasalnya lagu yang dinilai cukup mellow tersebut mendadak berubah menjadi lagu dangdut koplo.



“Jadi becanda lagunya wkkwkwkk,” tulis salah satu netizen.



“Semua akan koplo pada waktunya,” timpal netizen lain. (Khansanida Defta Maura)***