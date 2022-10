Fly Over Kopo Diklaim Kurangi Kemacetan, Pemerintah Bakal Bangun Dua Jalan Layang Lagi

PIKIRAN RAKYAT - Jalan layang atau fly over Kopo sepanjang 1,3 kilometer yang melintasi Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Wahid Hasyim (Kopo), resmi difungsikan, Sabtu 1 September 2022.

Selanjutnya, ada dua jalan layang yang akan dibangun di Kota Bandung untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.

Warga berpandangan, keberadaan fly over itu efektif memperlancar arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Seperti diungkapkan Sandi Nugraha. Warga Kecamatan Batununggal itu mengaku sering melintasi persimpangan Cibaduyut-Soekarno Hatta, dan KH Wahid Hasyim (Kopo)-Soekarno Hatta.

”Fly over Kopo bisa mengurangi kemacetan. Terutama persimpangan Cibaduyut dan persimpangan Kopo yang merupakan titik kemacetan sebelum ada fly over. Fly over Kopo bermanfaat," ucap Sandi, Minggu 2 Oktober 2022.

Warga yang tinggal di Sekeloa, Rio mengatakan hal serupa. Namun, menurut dia, masih terjadi kemacetan di persimpangan Cibaduyut-Soekarno Hatta dan Kopo-Soekarno Hatta, saat jam sibuk. Pada persimpangan itu, petugas mengaktifkan lampu lalu lintas.

"Perlu evaluasi perihal kemacetan yang masih terjadi," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Khairur Rijal menyampai kan, antrean kendaraan di kaki simpang Jalan Cibaduyut-Leuwipanjang-Soekarno Hatta menjadi lebih lancar.