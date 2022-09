Lirik Lagu Welcome To My Life - Simple Plan yang Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT - Lagu karya Simpel Plan pernah viral di TikTok, di antaranya I’m Just A Kid.

Kini lagu Simple Plan lainnya yang juga viral di Tiktok berjudul Welcome To My Life.

Lagu Welcome To My Life dirilis tahun 2009 dan liriknya berisi tentang bagaimana keaadan seseorang yang kehidupannya tidak selalu bahagia.

Berikut lirik lagu Welcome To My Life - Simple Plan:

Do you ever feel like breaking down?

Do you ever feel out of place?

Like somehow you just don't belong

And no one understands you