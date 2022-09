Stok Bulog Aman Untuk Selenggarakan Pasar Murah, Disdagin Kota Bandung: Menyiapkan Tiga Komoditas

PIKIRAN RAKYAT - Ketersediaan stok Bulog Cabang Bandung siap untuk menunjang pelaksanaan rencana Pemerintah Kota Bandung mengadakan pasar murah.

Bulog Cabang Bandung menyediakan 750 kg beras medium maupun premium, 1,5 ton gula pasir, dan 900 kilogram terigu untuk tiga titik pasar murah.

Pimpinan Perum Bulog Cabang Bandung Yuliani Alzam mengatakan, pihaknya menyiapkan stok untuk menunjang pasar murah di tiga kecamatan. Hal itu berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung.

"Kami beroleh permintaan berpartisipasi dalam pasar murah di tiga kecamatan. Kami menyiapkan tiga komoditas, beras (medium dan premium), gula pasir, dan terigu. Beras tersedia dalam kemasan 5 kilogram," tutur Yuliani, Minggu 11 September 2022.

Harga yang berlaku saat pasar murah, ucap Yuliani, beras premium Rp 11.600 per kilogram, beras medium Rp 8.300 per kilogram, gula pasir Rp 13.350 per kilogram, terigu Rp 9.200 per kilogram. Harga itu itu di bawah pasaran.

Ketersediaan stok, ucap Yuliani, menyesuaikan dengan permintaan masyarakat saat pasar murah. Seumpama ada permintaan tinggi, pihaknya siap menggelontorkan stok tambahan.

Berdasarkan rencana, Pemkot Bandung mengadakan pasar murah di 30 kecamatan. Pemkot Bandung menjalin kerja sama dengan retail untuk penyelenggaraan pasar murah di titik lain.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Elly Wasliah menyatakan, harga sejumlah komoditas pangan naik setelah berlaku kebijakan kenaikan BBM bersubsidi.