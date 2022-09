Kantor SAR Bandung Gelar SAR Goes To School di Dua Sekolah

PIKIRAN RAKYAT - Kantor SAR Bandung menggelar kegiatan pemasyarakatan SAR melalui program SAR Goes To School di dua sekolah dengan jenjang pendidikan yang berbeda yaitu SMK TI Pembangunan Cimahi dan Kober Kinder Crew Mekarbakti Pamulihan, Sumedang.

Kegiatan itu merupakan peningkatan kesadaran terkait SAR (Search and Rescue) sejak dini.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Basarnas, Kantor SAR Bandung memiliki wilayah kerja di hampir seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat dengan potensi bencana yang tinggi.

"Kondisi ini menjadi tantangan bagi Basarnas khususnya Kantor SAR Bandung untuk memaksimalkan pelayanan operasi SAR di setiap daerah, salah satunya pelibatan dan pemaksimalan potensi SAR di setiap daerah," kata Kepala Kantor SAR Bandung Jumaril S.E., M.M dalam keterangan tertulis, Rabu 7 September 2022.

Baca Juga: Reza Gunawan Meninggal Dunia, Sang Adik Ungkap Ruangan yang Berbau Harum Bunga

"Oleh karena itu Kantor SAR Bandung wajib melaksanakan pembinaan potensi SAR, yang diamanatkan oleh UU No 29 Tahun 2014 dan dilaksanakan dengan PP 21 tahun 2017 tentang pembinaan Potensi SAR. Salah satu implementasi dalam pembinaan potensi SAR yaitu Pelatihan Potensi SAR dan SGTS (SAR Goes To School)," ucapnya.

SAR Goes To School di SMK TI Pembangunan Cimahi diikuti oleh 400 siswa dan dilaksanakan di lapangan sekolah itu.

Dalam kegiatan tersebut Basarnas memberikan sosialisasi terkait tugas dan fungsi Basarnas serta demo peralatan evakuasi oleh Rescuer Kantor SAR Bandung.

Kegiatan kunjungan Basarnas ke Sekolah langsung dalam rangka SAR Goes To School merupakan yang pertama kali setelah sebelumnya terhenti karna Covid 19.