Banyak SPBU di Bandung Tutup Sebelum 14.30 WIB, Netizen: Beli Harga Modal, Dijual Rp10.000, Auto Kaya!

PIKIRAN RAKYAT – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite, Solar, dan Pertamax diumumkan pemerintah Sabtu, 3 September 2022 siang sekitar pukul 13.00 WIB.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan harga BBM terbaru itu mulai berlaku sejak satu jam setelah diumumkan kenaikan harga.

“Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB,” ujar Arifin Tasrif, dalam siaran pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 3 September 2022.

Pengumuman kenaikan harga BBM ini dinilai terlalu mendadak sehingga menyebabkan masyarakat panik untuk buru-buru membeli bahan bakar di SPBU terdekat.

Namun, berdasarkan laporan dari warga kepada redaksi PRFM News melalui Instagram, terdapat sejumlah SPBU di berbagai kawasan di Kota Bandung menutup sementara gerainya sebelum pukul 14.30 WIB.

Terlihat dalam video ada tiga SPBU yang tutup sementara sebelum pemberlakuan harga baru BBM Pertalite, Solar, dan Pertamax.

Adapun harga baru BBM yang mulai berlaku pukul 14.30 WIB ada tiga jenis, antara lain Pertalite menjadi Rp10.000 dari Rp7.650 per liter, Solar berubah menjadi Rp6.800 dari Rp5.150 per liter, dan Pertamax naik Rp.2000 menjadi Rp14.500 dari Rp12.500 per liter.

