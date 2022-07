Suzuki S Presso Meluncur Bulan Depan, Simak Spesifikasi Penghancur Pasar Agya-Ayla hingga Brio

PIKIRAN RAKYAT - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Indonesia akan meluncurkan mobil terbarunya, di Indonesia.

Diprediksi, mobil baru Suzuki ini akan meluncur pada 11 Agustus 2022. Meski belum secara terbuka menyebut mobil yang akan meluncur, diduga mobil baru Suzuki yaitu S-Presso yang telah dipasarkan di India.

Lahirnya Suzuki S Presso ini akan menjadi ancaman baru bagi pasar mobil low cost green car (LCGC) yang sebelumnya dihuni oleh Agya-Ayla dan lainnya.

Baca Juga: DFSK Pamer Mobil Listrik Mungil Mini EV di PEVS 2022, Sekali Cas Bisa Tempuh Jakarta-Bandung

Tetapi, apa saja fitur dan teknologi yang ditawarkan oleh Suzuki S Presso untuk menghalau Agya-Ayla CS tersebut?

Dikutip dari akun resmi Instagram Suzuki Indonesia @Suzuki_id pada Sabtu, 23 Juli 2022, Suzuki sudah memamerkan siluet mobil ini dalam unggahan media sosial mereka.

"Are you ready to step up your game (Apakah Anda siap untuk meningkatkan permainan Anda?)," kata @Suzuki_id dalam akun mereka.

Terlihat jelas penghancur Agya-Ayla CS ini punya bentuk bodi yang unik.

Baca Juga: Tujuh Anak Tewas Usai Tak Sengaja Menginjak Ranjau Darat di Yaman