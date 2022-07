Keluh Kesah Pedagang: Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok Melambung, Penyebab Masih Misteri

PIKIRAN RAKYAT - Harga sayur-mayur di sejumlah pasar tradisional terpantau kembali naik. Beberapa di antaranya aneka cabai, tomat, dan kentang.

Untuk aneka cabai, rata-rata harga ke tingkat konsumen pada sejumlah pasar tradisional ada yang mencapai Rp 120.000 per kilogram.

Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Kosambi, Abang mengaku, harga aneka cabai naik. Salah satu di antaranya, cabai merah tanjung yang masih tinggi, Rp140.000 per kilogram.

"Harga cabai tanjung sempat menyentuh angka di Rp150.000 per kilogram setelah Idul Adha kemarin. Kini, turun menjadi Rp140.000 per kilogram tapi masih terbilang tinggi. Biasanya, harga cabai tanjung Rp50.000-Rp60.000 per kilogram,” katanya, di Pasar Kosambi, Rabu, 13 Juli 2022.

Selain cabai, Abang mengatakan, beberapa jenis sayuran lain juga naik harga. Dia menyebutkan beberapa di antaranya, yakni kol, bawang merah, tomat, kentang.

Harga bawang merah menjadi Rp70.000 per kilogram dari biasanya Rp40.000- Rp50.000 per kilogram. Kol menjadi Rp12.000 per kilogram dari biasanya Rp6.000-Rp7.000 per kilogram. Tomat menjadi Rp15.000 per kilogram dari biasanya Rp3.000 per kilogram.

Sementara itu, kentang menjadi Rp17.000 per kilogram dari Rp14.000 per kilogram. Harga-harga yang naik tersebut, membuat konsumen mengeluh. Banyak yang mengurangi kuantitas pembeliannya karena melonjaknya harga.

”Kalau penyebab kenaikan harga, saya tidak tahu dengan tepat. Kemungkinan, pasokan ragam jenis sayuran sedang minim karena kendala produksi panen. Tidak tahu, kondisi saat ini terjadi sampai kapan. Selaku pedagang, harapannya harga terus normal dan stabil. Sementara itu, saat ini tidak menentu," ucap dia.