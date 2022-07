Belum Daftar Aplikasi MyPertamina? Berikut Lokasi Pendaftaran Offline di Bandung

PIKIRAN RAKYAT - Mulai 1 Juli 2022, masyarakat yang ingin membeli BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi harus sudah terdaftar di website MyPertamina atau di aplikasi MyPertamina.

Dengan kebijakan tersebut Pertamina hanya akan mengizinkan pembelian BBM jenis oertalite dan solar bersubsidi hanya untuk konsumen yang terdaftar di aplikasi MyPertamina saja.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone atau akun MyPertamina bisa melakukan pendaftaran untuk membeli pertalite dan solar bersubsidi secara offline.

Pada tahap uji coba pertama di beberapa wilayah ini, Pertamina akan menyediakan booth khusus bagi para konsumen yang kesulitan untuk mendaftar akun MyPertamina.

Baca Juga: Jangan Salah Kaprah Lagi! Beli Pertalite Pakai MyPertamina hanya Berlaku untuk Mobil

Anda cukup membawa beberapa dokumen persyaratan ke lokasi yang sudah ditunjuk sebagai tempat pendaftaran offline.

Berikut lokasi pendaftaran offline akun MyPertamina di Kota Bandung:

1. Bandung Kantor Sales Area, Jalan Wirayudha No. 1 Kota Bandung

2. Fuel Terminal Ujung Berung, Jalan Soekarno Hatta No. 729 Kec. Cinambo, Kota Bandung

3. Fuel Terminal Padalarang Jl. Raya Padalarang No. 474 Bandung Barat

4. SPBU 3140101, Jalan Ir. H.Juanda No.139, Lb. Siliwangi, Kec. Coblong, Kota Bandung

5. SPBU 3440227, Jalan Terusan Pasirkoja No.351, Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung

6. SPBU 3440116, Jalan Dr. Djunjunan No.139, Pajajaran, Kec. Cicendo, Kota Bandung

7. SPBU 3140601, Jalan Soekarno Hatta No. 729 Kec. Cinambo, Kota Bandung

8. SPBU 3440244, Jalan A.H. Nasution, Antapani, Cicadas, Antapani Wetan, Bandung, Kota Bandung

Baca Juga: MyPertamina Dinilai Sulitkan Masyarakat: Tujuannya Belum Jelas