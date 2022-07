Daftar Lokasi Pendaftaran Offline MyPertamina di Kota Bandung

PIKIRAN RAKYAT – Pertamina sudah membuka pendaftaran aplikasi MyPertamina untuk dapatkan program solar bersubsidi atau pertalite roda empat.

Pendaftaran aplikasi MyPertamina dimulai 1 Juli 2022 sampai 31 Juli 2022, dilakukan secara bertahap dan sudah dimulai uji coba di wilayah tahap 1.

Selain pendaftaran secara online melalui website yang bisa dibuka dari gadget atau komputer, Pertamina juga menyediakan pendaftaran secara offline yang dapat dilakukan dengan cara mendatangi booth pendaftaran di area-area yang sudah ditentukan.

Adapun dokumen-dokumen yang perlu disiapkan ketika akan melakukan pendaftaran secara offline, seperti foto KTP, foto diri, foto STNK depan dan belakang (dibuka), foto KIR, foto kendaraan tampak semua, dan foto nomor polisi kendaraan.

Baca Juga: 5 Provinsi yang Wajibkan Beli Pertalite dan Solar Pakai My Pertamina Mulai 1 Juli 2022

Ada pula dokumen lainnya yaitu foto surat rekomendasi dan foto NPWP, yang dibutuhkan jenis nonkendaraan dan barang komersial.

Kota Bandung, Jawa Barat, termasuk pada wilayah uji coba tahap 1.

Berikut ini daftar lokasi pendaftaran offline program solar subsidi atau pertalite roda empat di SPBU dan Kantor Sales Area untuk wilayah Kota Bandung:

1. Kantor Sales Area: Jalan Wirayudha No. 1

2. Fuel Terminal Ujungberung: Jalan Soekarno Hatta No. 729

3. Fuel Terminal Padalarang: Jalan Raya Padalarang No. 474

4. SPBU 3140101: Jalan Juanda

5. SPBU 3440227: Jalan Terusan Pasir Koja

6. SPBU 3440116: Jalan Djunjunan

7. SPBU 3140601: Jalan Soekarno Hatta 729

8. SPBU 3440244: Jalan AH Nasution