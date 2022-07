Weekend Harga Naik! Cek Tiket Bioskop Minions 2: The Rise of Gru di Bandung

PIKIRAN RAKYAT - Film Minions 2: The Rise of Gru tayang di layar bioskop Indonesia sejak Selasa, 28 Juni 2022.

Tidak sedikit pecinta animasi berbondong-bondong untuk mendapatkan tiket Minions 2: The Rise of Gru di bioskop kesayangan.

Pikiran-Rakyat.com telah merangkum informasi seputar tiket bioskop Minions 2: The Rise of Gru di Bandung dari laman CGV.id.

Weekend harga naik, inilah harga tiket bioskop Minions 2: The Rise of Gru di Bandung.

1. 23 Paskal Shopping Center

Minions 2: The Rise of Gru Reguler: Rp60.000

Minions 2: The Rise of Gru Starium: Rp65.000

Minions 2: The Rise of Gru Gold Class: Rp150.000

Minions 2: The Rise of Gru Velvet: 300.000

2. BEC Mall

Minions 2: The Rise of Gru Reguler: Rp50.000

3. Kings Shopping

Minions 2: The Rise of Gru Reguler: Rp40.000

4. Metro Indah Mall

Minions 2: The Rise of Gru Reguler: Rp45.000

Minions 2: The Rise of Gru Satin Suiter: Rp70.000