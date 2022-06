Sentra Abiyoso Dukung Penyandang Disabilitas di Negeri Adidaya, Sediakan Buku Braille Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Nama dan reputasi Sentra Abiyoso Cimahi sudah mendunia.

Sebagai satu-satunya lembaga penyedia layanan literasi braille bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) di Indonesia, unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Sosial dikunjungi tamu dari berbagai negara.

Yang terbaru, Sentra Abiyoso kedatangan tamu dari pengelola Library of Congress (LC), yaitu Nina Kania Dewi selaku Acquisitions Southeast Asia Regional Office.

Lembaga yang berkantor di Washington DC, Amerika Serikat, ini menjajagi kemungkinan Sentra Abiyoso berkontribusi menyumbangkan buku-buku braille untuk warga Amerika Serikat melalui Library of Congress (LC).

“Buku-buku berbahasa Indonesia sangat diperlukan oleh warga Amerika, baik yang tinggal di dalam maupun luar Amerika, yang bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia,” kata Nina.

Menurut dia, perpustakaan di negeri adidaya ini memiliki layanan yang bernama “National Library Service for the Blind and Print Disabled”.

“Layanan ini menyediakan bahan-bahan bacaan yang dapat diakses dengan mudah oleh pemustaka yang mengalami hambatan membaca (reading disability), seperti penyandang disabilitas netra (total ataupun low vision) dan disleksia,” Nina menambahkan.

Perpustakaan yang pertama kali terbentuk pada tahun 1800 ini merupakan perpustakaan terbesar di dunia yang memiliki enam kantor cabang di manca negara.